Reforço do Vasco, Lucas admite que tem 'oportunidade única' Depois de se destacar no acesso do Macaé à Série B, em 2014, o volante Lucas quer ganhar projeção no Vasco. O jogador é uma aposta do time para o Campeonato Carioca e seu contrato é válido até o fim da competição. Por isso, vai precisar mostrar um bom trabalho para se manter no clube no decorrer desta temporada.