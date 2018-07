Reforço do Vissel Kobe, Iniesta é recebido por centenas de torcedores no Japão

Reforço de peso do Vissel Kobe, Andrés Iniesta foi recebido por centenas de torcedores durante o seu desembarque no aeroporto de Kansai, em Osaka, nesta quarta-feira, quando chegou para começar efetivamente a sua passagem pelo clube japonês.

+ Em carta, Iniesta se despede da seleção espanhola: 'Não foi uma decisão fácil'

O meio-campista de 34 anos já havia sido apresentado oficialmente como novo jogador da equipe, em 24 de maio, depois de encerrar uma longa e vitoriosa jornada com a camisa do Barcelona, time que o formou como atleta e único que ele defendeu até hoje em sua carreira.

Cerca de 300 torcedores recepcionaram o astro espanhol neste desembarque em solo japonês, onde concedeu autógrafos e falou sobre a sua motivação para o seu novo desafio. "Quero jogar o quanto antes possível", garantiu Iniesta aos jornalistas. "Foi uma viagem longa, mas estava desejando chegar ao Japão", reforçou.

O craque vai começar a treinar agora pelo Vissel Kobe depois de curtir um pequeno período de férias, que ele teve logo após defender a Espanha na Copa do Mundo, na qual a seleção do seu país acabou sendo eliminada pela anfitriã Rússia nas oitavas de final. O confronto acabou marcando o adeus de Iniesta ao time nacional, pelo qual ele foi o autor do gol do título inédito da seleção espanhola na vitória por 1 a 0 sobre a Holanda na decisão do Mundial de 2010, na África do Sul.

Apesar de apenas agora estar iniciando os treinos pelo Vissel Kobe, Iniesta revelou que tem o objetivo de poder estrear pelo time já neste próximo domingo, contra o Shonan Bellmare, em casa, pela 17ª rodada do Campeonato Japonês. "Espero estar preparado para o domingo e mostrar um bom futebol", avisou. "Espero que os torcedores desfrutem vendo a mim e a minha equipe jogar. Darei o melhor de mim para que este novo desafio seja bem-sucedido", completou.

A contratação de Iniesta pelo Vissel Kobe foi uma das mais importantes da história do futebol japonês, para o qual o ídolo histórico do Barça e da seleção espanhola escolheu como destino com a justificativa de que o "projeto" que lhe foi oferecido pesou para que recusasse ofertas de outros clubes que também tentaram contratá-lo.

Os valores do contrato firmado com o astro não foram revelados, mas a mídia japonesa noticiou que ele receberá US$ 30 milhões (cerca de R$ 115 milhões pela cotação atual) anuais em um acordo de três temporadas com a equipe da primeira divisão do futebol do país.

Em confronto realizado nesta quarta-feira, por sinal, o Vissel Kobe venceu o V-Varen Nagasaki por 1 a 0, fora de casa, e se garantiu na sexta posição do Campeonato Japonês, com 25 pontos, 15 atrás do líder Sanfrecce Hiroshima, que em outro duelo do dia goleou o Gamba Osaka por 4 a 0, como mandante. O gol deste triunfo do Vissel Kobe foi marcado pelo atacante brasileiro Wellington.