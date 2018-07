Reforço, Edinho promete muita luta ao torcedor gremista

PORTO ALEGRE - Dono de um passado vitorioso no rival Inter, o volante Edinho assinou um contrato de dois anos com o Grêmio. Na chegada ao novo clube, o jogador de 30 anos já avisou ao torcedor gremista o que esperar dele: "muita luta" dentro de campo.

"O torcedor pode esperar muita luta da minha parte e tenho a certeza de que serei vitorioso aqui. É um desafio muito grande na minha carreira", avisou Edinho, que estava desde 2011 no Fluminense e defendeu o Inter entre 2003 e 2009.

"Quando soube do interesse do Grêmio não pensei duas vezes em aceitar diante da grandeza do clube e pela chance de disputar mais uma Libertadores. Estou feliz e motivado por estar aqui. Vou me doar ao máximo", contou o jogador.

A diretoria gremista também exaltou a chegada do reforço. "O Edinho é uma pretensão antiga nossa. Ele é um ganhador, tem títulos pelos clubes pelos quais passou. É um jogador que corresponde ao que a direção pensa para a equipe em termos de entrega, dedicação e responsabilidade dentro de campo", afirmou o presidente do clube, Fábio Koff.

"É importante que o torcedor saiba que ele se adaptou aos padrões salariais do clube e quis muito estar aqui. É um jogador que pode e merece vestir a camisa tricolor. Temos a convicção de que ele será uma peça importante para o time", revelou o executivo de futebol Rui Costa.