Reforço, Ezequiel diz se inspirar em Maicon no Cruzeiro

Novo reforço do Cruzeiro, o lateral-direito Ezequiel foi apresentado nesta quinta-feira na Toca da Raposa II exibindo esperanças de seguir os passos de Maicon, jogador da mesma posição e que brilhou pelo time mineiro após ser contratado junto ao Criciúma.

"Maicon é uma das minhas inspirações como lateral, espero fazer a minha história, mas me espelho nele. Espero ter boas atuações nesta passagem", afirmou Ezequiel, de 23 anos, que iniciou a sua carreira no Criciúma e também atuou pelo Oeste, do interior paulista, no futebol brasileiro.

Logo no começo da sua carreira, Ezequiel teve uma rápida passagem pela Europa, onde atuou no português Braga. O lateral-direito acredita que esta experiência foi valiosa para a sua carreira e poderá ajudá-lo no Cruzeiro, ainda mais pelo time ter um técnico estrangeiro, o português Paulo Bento.

"Fui emprestado para o Braga aos 19 anos, pude aprender bastante, na parte tática. A comissão me passou alguma ideia da filosofia deles e isso me fez lembrar da passagem pelo Braga. Venho de uma temporada muito boa, fui eleito o melhor lateral do catarinense, vinha muito bem na série B, brigando pela parte de cima da tabela. Claro que tem a cobrança da torcida, mas quando entrar em campo vão me apoiar. Jogar no Cruzeiro sempre tem pressão, principalmente quando o resultado não vem. É trabalhar, fazer o que o treinador pedir, depois que o resultado positivo vier tudo muda. Já fiz mais de 30 partidas este ano, é só esperar a regularização que vou estar em condição de jogo", declarou.

Pouco conhecido, Ezequiel aproveitou a sua apresentação para explicar as suas características. Além disso, o lateral garantiu não temer a pressão de chegar a um time que vive um momento ruim, próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"A principal característica do lateral brasileiro é atacar bastante, mas precisamos do equilíbrio, fechar a linha de quatro em alguns momentos. Estou pronto para fazer o que o treinador pedir. Jogar no Cruzeiro sempre tem pressão, principalmente quando os resultados não vêm. Precisamos estar sempre concentrados, preparados para fazer o que o treinador pedir. Tenho certeza que, desta forma, a torcida começará a apoiar", disse.

Ezequiel assinou um contrato válido por três anos com o Cruzeiro e agora espera a regularização do acordo para ficar à disposição de Paulo Bento. O lateral, porém, não poderá ser aproveitado na Copa do Brasil, pois já entrou em campo na competição pelo Criciúma.