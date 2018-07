Reforço, Griezmann rejeita pressão no Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid apresentou nesta quinta-feira aquele que deverá ser o companheiro de ataque de Mario Mandzukic no ataque da equipe nesta temporada. Pelo francês Antoine Griezmann, o clube da capital espanhola pagou cerca de 30 milhões de euros, em uma das transações mais caras da atual janela de transferências internacionais.

Apesar da grande expectativa depositada sobre o jogador revelado pela Real Sociedad, Griezmann, que disputou a Copa do Mundo pela França, não se sente intimidado. "Não há nenhuma pressão. Só quero aproveitar a agradar à torcida em todas as partidas e todos os minutos que eu jogar. Venho para jogar, crescer e ajudar a equipe. Vamos tentar fazer um bom ano como o clube fez no ano passado", comentou ele.

Como de praxe entre os reforços do Atlético de Madrid, Griezmann elogiou o técnico Diego Simeone. "Precisava de um salto na minha carreira para aprender e sabia que o lugar era aqui. Espero aprender muito com a comissão técnica e também com meus companheiros", discursou.

Vice-campeão europeu na última temporada, o Atlético de Madrid passou por uma pequena reformulação no seu elenco. Perdeu Courtois, Filipe Luis, Diego Costa (Chelsea), David Villa (New York City), Sosa (Metalist), Adrián (Porto) e Diego (Fenerbahce). Em contrapartida, contratou Guilherme Siqueira (Granada), Angel Correa (San Lorenzo), Mandzukic (Bayern de Munique) e Oblak (Benfica).