Reforço, Henrique diz ainda não estar na forma ideal no Flu

Reforço contratado pelo Fluminense durante a intertemporada, o zagueiro Henrique foi titular nos dois primeiros jogos da equipe na retomada do Brasileirão: derrota para o Criciúma e vitória sobre o Santos. Ele disse ter mostrado evolução de uma partida para a outra, mas avisou que ainda não atingiu a forma ideal.

"Ainda falta um pouco para eu estar na minha forma ideal, mas contra o Santos já foi bem melhor. Acho que daqui a dois jogos vou estar no meu ritmo ideal. Infelizmente não consegui fazer uma boa estreia, mas melhorei no segundo jogo", comentou o zagueiro, que passou os últimos nove anos jogando no Bordeaux, da França.

Formando dupla de zaga com Gum, ele precisou mudar sua posição em campo e disse ainda estar buscando adaptação. "Para mim, é algo diferente jogar pelo lado esquerdo do campo. Senti um pouco, mas ainda bem que consegui ajudar meus companheiros a sair com a vitória. Nossa dupla de zaga está evoluindo, mas ainda não está perfeita. Precisamos jogar muito juntos", revelou Henrique.