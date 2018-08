Reforço japonês do Palmeiras chega ao Brasil e visita CT do clube

O novo jogador japonês contratado pelo Palmeiras já está no Brasil. O meia Daiju Sasaki, de 18 anos, desembarcou em São Paulo nesta quarta-feira e foi à Academia de Futebol na parte da tarde. O reforço do clube assinou contrato, posou para fotos institucionais e iniciou a ambientação ao novo País, por onde vai morar por pelo menos um ano.

Sasaki pertence ao Vissel Kobe, do Japão, clube que vendeu 30% dos direitos econômicos ao Palmeiras e aceitou o empréstimo por uma temporada. O meia ambidestro, com características de jogar pelo lado esquerdo do campo, vai treinar inicialmente com a equipe sub-20 do Palmeiras. O elenco disputa neste semestre competições como o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista da modalidade.

Em fotos nas redes sociais o japonês apareceu de cabelo descolorido e foi chamado de Lucas Lima por alguns internautas. Sasaki foi à Academia de Futebol acompanhado por duas pessoas e visitou as instalações do complexo de treinos enquanto o time profissional trabalhava no campo como preparação para enfrentar o Bahia, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil.

Daiju Sasaki com a camisa do Palmeiras na Academia de Futebol. Vídeo, opinião de torcedores, visão de ex colega de elenco e tudo sobre a contratação no link:https://t.co/khNP5I3PIy pic.twitter.com/UC0LWuFf0k — Base Palmeiras (@BasePalmeiras) 15 de agosto de 2018

Ex-companheiro de time do espanhol Andrés Iniesta e do alemão Lukas Podolski, Sasaki atuou em dez partidas neste ano e fez dois gols. Ele também tem passagens pela seleção japonesa de base.