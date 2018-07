Reforço, lateral Breno Lopes é relacionado no Cruzeiro O Cruzeiro viajou na manhã desta terça-feira para Curitiba sem o meia Alisson, contundido, mas com uma novidade na sua lista de relacionados para o jogo contra o Coritiba, quarta-feira, no Couto Pereira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recém-contratado, o lateral-esquerdo Breno Lopes embarcou com a delegação do time mineiro.