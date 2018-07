Reforço, lateral Pará faz primeiro treino no Grêmio

No Grêmio, Pará voltará a ser comandado por Vanderlei Luxemburgo, que já dirigiu o jogador no time santista. Sem espaço na equipe da Vila Belmiro, o jogador foi contratado por empréstimo para defender o Grêmio até o final desta temporada.

Pará chega para ser o sexto lateral do inchado elenco principal do Grêmio, que agora conta com 33 jogadores. O setor já conta com Gabriel, Mário Fernandes e Edilson como opções pela direita, enquanto Bruno Collaço e Julio Cesar são os dois alas de ofício pela esquerda.

Acostumado a atuar na direita e na esquerda como lateral, Pará espera vencer a concorrência em meio a uma nova reformulação que Luxemburgo deverá promover no elenco. O treinador estreou no comando do Grêmio no último domingo, quando o clube foi eliminado nos pênaltis pelo Caxias nas semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, e agora tenta recolocar o time nos trilhos após um início ruim de temporada.