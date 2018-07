Reforço, Luke Shaw desfalca Manchester United por um mês

O Manchester United sofreu uma importante baixa antes mesmo da sua estreia na temporada 2014/2015 do futebol inglês. Nesta quarta-feira, o clube confirmou que o lateral-esquerdo Luke Shaw, uma das principais contratações do time na atual janela de transferências, sofreu uma lesão muscular e vai desfalcar a equipe por aproximadamente quatro semanas.

A revelação da lesão de Shaw, que foi convocado para defender a Inglaterra na última Copa do Mundo, aconteceu três dias antes de o Manchester United fazer a sua estreia no Campeonato Inglês, no Old Trafford, diante do Swansea, no próximo sábado.

Shaw, de apenas 19 anos, foi contratado pelo Manchester United em junho por 27 milhões de libras (aproximadamente R$ 103 milhões), junto ao Southampton, mas vem sofrendo com problemas físicos na pré-temporada.

Sem Shaw e com o francês Patrice Evra tendo deixado o clube e se transferido para a Juventus, a tendência é que o técnico Louis van Gaal, recém-contratado pelo clube, opte pela escalação de Reece James, de 20 anos, na lateral esquerda do Manchester United, que vai atuar no esquema tático 3-5-2 com o treinador holandês.

LINDERGAARD

O goleiro Anders Lindegaard está de saída do Manchester United. No clube desde 2010, o dinamarquês publicou mensagem em seu perfil no Twitter - rede de microblogs na internet - em que indica o fim iminente da sua passagem pelo time. "Abra suas asas e voe", escreveu.