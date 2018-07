Reforço mais caro do ano, Erik deve ter uma chance no Pacaembu

O atacante Erik deverá ser titular do Palmeiras no jogo desta quinta-feira contra o Red Bull, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Ele deverá ser o substituito de Gabriel Jesus, convocado para a seleção sub-20. Nesta segunda-feira, o atacante teve uma longa conversa com o técnico Cuca durante o treino e se mostrou empolgado.

"Muito importante uma sequência. Acho que eu não tenho nem dois jogos (em minutos). Estou feliz, trabalhando no dia a dia, as oportunidades não tinham acontecido, mas hoje tive uma conversa boa com o Cuca, ele me passou total confiança para trabalhar tranquilo que as coisas iam acontecer", disse o atacante.

O Palmeiras investiu R$ 13 milhões na contratação do atacante do Goiás. É o reforço mais caro do início de ano. Depois de dez partidas, Erik não marcou gols em jogos oficiais. Nas últimas partidas, não ficou nem no banco de reservas.

"Importante esta conversa, porque queremos resolver os problemas, achar explicações e ele é um grande profissional, passou experiências boas. Tenho 21 anos, mas certa maturidade. Tem de estar ainda mais focado. Essa conversa é importante para ele dar experiências da vida dele para superar com garra e dedicação", afirmou o jogador.