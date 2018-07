Reforço mais caro do ano, Everton se diz preparado para pressão no São Paulo

Everton foi apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do São Paulo e chega ao clube com o status de ser o atleta mais caro contratado pelo clube nesta temporada. O ex-jogador do Flamengo custou R$ 15 milhões e garante que está preparado para a cobrança pelo valor envolvido em sua transação.

"Estou preparado. Estive quatro anos no Flamengo, e você sabe a pressão que é lá, ainda mais nas últimas temporadas. Estou muito preparado, estou com uma idade boa, tenho uma família boa e agora é só jogar futebol", disse o novo reforço tricolor, que foi apresentado no CT da Barra Funda pelo presidente Leco e o diretor executivo de futebol, Raí.

Com 29 anos, Everton assinou contrato válido até 30 de junho de 2021. Dos R$ 15 milhões gastos pelo São Paulo, metade vai para o Flamengo e a outra parte fica para o empresário do atleta, Carlos Leite. Apesar da expectativa da torcida por sua estreia, ele ainda não terá condições de atuar diante do Atlético-PR, nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

Segundo Raí, questões burocráticas impedem a utilização do atacante. Entretanto, ele pode atuar diante do Ceará, domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. "Assisti o jogo da Sul-Americana (contra o Rosario Central), jogou bem fora de casa. Estou bem fisicamente, estava treinando e fiquei só uns três dias parados pela negociação", explicou.

Como veio do Flamengo, outro grande clube do futebol brasileiro, Everton acredita que não irá sentir a pressão da mudança de clube. "Os dois times são gigantes, mas o meu ciclo no Flamengo estava acabando. O São Paulo vai buscar títulos como o Flamengo, é uma escolha muito pensada", assegurou.