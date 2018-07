Reforço, Marcelinho luta para estrear logo pelo Flu

"Estou trabalhando todos os dias em período integral. Não posso precisar o tempo, mas quero estar à disposição do treinador o mais rápido possível", disse Marcelinho, que exaltou a recepção dos novos colegas. "O pessoal é educado, todos estão me tratando bem e têm conversado e me ajudado em tudo que preciso. A adaptação está sendo muito boa. Temos bom elenco, espero fazer bom trabalho e ser muito feliz com meus companheiros."

Apesar de dizer que a "adaptação está sendo muito boa", Marcelinho sabe que terá dificuldade em se ambientar por conta do longo período que passou atuando fora do Brasil. De 2007 a 2009, ele jogou pelo Naval, de Portugal, depois passou pelo Al Sharjah, também dos Emirados Árabes Unidos, até chegar ao Al-Wahda.

"Vou ter certa dificuldade de adaptação. É a mesma coisa quando um jogador que atua no futebol brasileiro vai para fora do país. É necessário tempo para se adaptar. Trabalhando com seriedade e dedicação, espero me adaptar o mais rápido possível e pegar o ritmo do futebol brasileiro, para dar alegrias aos torcedores que já estão me ajudando e apoiando", comentou.