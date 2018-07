Reforço, Mariano chega ao Sevilla e revela inspiração em Daniel Alves Novo reforço do Sevilla para a temporada 2014/2015 do futebol europeu, o lateral-direito brasileiro Mariano foi apresentado nesta terça-feira após assinar contrato até julho de 2018. Ele declarou que espera seguir os passos do compatriota Daniel Alves, que teve sucesso com a camisa do clube antes se transferir para o Barcelona.