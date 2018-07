Reforço, Matías Pisano chega a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro Mais um reforço do Cruzeiro já está em Belo Horizonte para assinar seu contrato com o clube mineiro. Neste sábado, o meia Matias Pisano desembarcou no Aeroporto de Confins para acertar os últimos detalhes da sua transferência para o clube mineiro.