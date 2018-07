Reforço, meia Everton assina com Flamengo por 4 anos

RIO - O Flamengo confirmou nesta sexta-feira, por meio de nota em seu site oficial, a contratação do meia Everton. O jogador assinou vínculo de quatro anos com o clube carioca, com encerramento em dezembro de 2017.

Destaque do Atlético Paranaense no último Campeonato Brasileiro, o meia já teve passagem pelo time rubro-negro entre 2008 e 2009, quando atuou como lateral-esquerdo. Com o Flamengo, ele conquistou o Campeonato Carioca de 2009 e fez parte do elenco que levou o hexacampeonato nacional naquele mesmo ano.

Antes de acertar com o Flamengo, Everton se viu cobiçado pelo Corinthians. O técnico da equipe alvinegra, Mano Menezes, havia dito que o jogador interessava, já que Danilo, que atua na mesma posição, já tem idade avançada e seu contrato vence em julho. Everton se apresenta junto com o time flamenguista no dia 8 de janeiro.