Reforço, Osvaldo realiza o seu primeiro treino com bola no Fluminense O atacante Osvaldo participou, nesta sexta-feira, de seu primeiro treino como jogador do Fluminense, na sede das Laranjeiras. Recém-contratado junto ao futebol árabe, o jogador vai precisar de cerca de uma semana para ter condições de jogo, e ainda não teve o seu contrato regularizado na CBF.