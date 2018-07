Reforço, Otamendi pode ficar no Atlético-MG até agosto

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro apresentou dois reforços para a defesa nesta sexta-feira. Chegaram ao clube os zagueiros Otamendi, argentino que vinha jogando pelo Porto, e Edcarlos, ex-São Paulo e Cruzeiro. Os dois já devem ser relacionados por Paulo Autuori para o clássico deste domingo, exatamente contra o time celeste.

Na coletiva de apresentação do argentino, o diretor de futebol do Atlético, Eduardo Maluf, explicou os termos do contrato. Otamendi foi vendido pelo Porto ao Valencia, por 12 milhões de euros, mas a transferência só será concretizada em julho. Até 30 de junho ele é jogador do Porto e é esse também o prazo do empréstimo para o time brasileiro.

Caso o Atlético avance às últimas fases da Libertadores, que serão disputadas após a Copa do Mundo, o Valência já teria garantido que permite a Otamendi ficar no Atlético até o fim da competição. "Vamos conseguir que ele faça parte dos jogos no mês de agosto", garantiu Maluf.

"Vou trabalhar para ir até o mais longe possível, chegar às finais. Depois que acaba o empréstimo não há problema em ficar, todo mundo gostaria de jogar uma final da Libertadores. Vou fazer todo possível para chegar à final", garantiu Otamendi.