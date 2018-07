Reforço para o Brasileirão, Thiago Galhardo faz 1º treino na Ponte Preta

Camisa 10 do Red Bull Brasil no Campeonato Paulista, Thiago Galhardo chegou a ser procurado pelo Santos, mas a Ponte levou a melhor na disputa e acertou seu empréstimo com o Coritiba até dezembro. A apresentação oficial do jogador deve acontecer na próxima semana, quando ele vai assinar contrato.

Recuperando-se de uma contusão muscular, Galhardo ainda não está à disposição do técnico Eduardo Baptista para a estreia da Ponte no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli. Além dele, os volantes Renê Júnior e João Vitor são desfalques.

Os maiores problemas para armação do time da estreia estão no setor de meio-campo. Os jovens Matheus Jesus, volante, e o meia Ravanelli estão confirmados. A terceira vaga é disputada pelo veterano meia Cristian, pela ala Gilson e até pelo zagueiro Tiago Alves.