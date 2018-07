Reforço, Paulo André passa por exames e já treina no Cruzeiro

O zagueiro Paulo André vai mesmo reforçar o Cruzeiro na temporada 2015. A contratação do jogador, que vinha sendo dada como certa nos últimos dias, foi confirmada pelo clube, revelando que, inclusive, o jogador esteve na Toca da Raposa II na manhã desta segunda-feira e treinou sob supervisão do preparador físico Quintiliano Lemos.

Paulo André, de 31 anos, já realizou exames clínicos com o médico Sérgio Freire Júnior e fará teste complementares nesta tarde para que possa assinar contrato com o Cruzeiro. E a tendência é que o zagueiro faça o seu primeiro treinamento com os companheiros ainda nesta segunda-feira, a partir das 17 horas.

Paulo André começou sua carreira no Guarani e depois atuou no Atlético Paranaense antes de se transferir para a França, onde defendeu o Le Mans. Em 2009, ele retornou ao Corinthians, clube em que atuou até 2014, sendo campeão brasileiro (2011), da Copa Libertadores (2012), do Mundial de Clubes (2012), do Campeonato Paulista (2013) e da Recopa Sul-Americana (2013).

No ano passado, Paulo André se transferiu para o Shangai Shenhua, mas agora de volta ao futebol do Brasil para reforçar a zaga do Cruzeiro, que vem sofrendo com vários problemas nas últimas semanas, incluindo a grave lesão sofrida por Dedé, que vai desfalcar o time em toda a Copa Libertadores.