Reforço, Rafael Galhardo faz primeiro treino no Grêmio

Novo reforço do Grêmio, o lateral-direito Rafael Galhardo iniciou na manhã desta terça-feira a sua rotina de jogador do clube ao participar do treinamento da equipe em Gramado, no interior gaúcho, onde o time realiza a sua pré-temporada. O defensor se juntou ao elenco na noite de segunda-feira.

Antes disso, Galhardo realizou exames médicos em Porto Alegre, ainda na segunda-feira, e assinou o seu contrato com o Grêmio, cedido por empréstimo de um ano. O acordo de cessão permite ao clube gaúcho adquirir o lateral-direito em definitivo caso tenha interesse.

Galhardo iniciou a sua carreira entre os profissionais do Flamengo em 2009, clube que defendeu até 2012. Em 2013, ele jogou no Santos, sendo cedido por empréstimo ao Bahia no ano seguinte, tendo inclusive feito um gol diante do Grêmio, na Fonte Nova, em partida do Campeonato Brasileiro. Em 2011, o lateral foi campeão mundial pela seleção brasileira Sub-20.

Sob forte calor, os jogadores gremistas, incluindo Galhardo, realizaram nesta manhã um trabalho físico sob supervisão do preparador Darlan Schneider. E a atividade acabou em brincadeira com o goleiro Marcelo Groher, aniversariante do dia, que sofreu nas mãos dos companheiros, que atiraram farinha e água nele.