Reforço, Rafael Marques diz que optou pelo Cruzeiro por 'grandeza' do clube

O meia-atacante Rafael Marques revelou, na entrevista coletiva que concedeu em sua apresentação oficial como novo reforço do Cruzeiro, na tarde desta quinta-feira, em Belo Horizonte, que teve propostas de outros clubes, mas optou por assinar com clube mineiro pela grandeza da equipe. O jogador, de 33 anos, também citou as poucas oportunidades tidas no Palmeiras neste ano como outro motivo para a sua transferência.

"Posso deixar bem claro que houve outros interesses, mas a grandeza do Cruzeiro e o elenco fizeram eu optar (pelo time mineiro). Óbvio que esse primeiro semestre foi um pouco perdido em relação à partidas, mas não a trabalho. Vinha trabalhando diariamente, 100%. Não fui aproveitado, por opção de cada treinador. Mas em momento algum eu deixei de trabalhar, não desisti. Não foi à toa que o Cruzeiro confiou em mim. Estou 100% à disposição do Mano (Menezes)", garantiu o jogador.

Rafael Marques lembrou que no Palmeiras, pelo qual fez apenas um jogo como titular nesta temporada, vinha atuando como uma espécie de segundo atacante, mas se mostrou apto a desempenhar outras funções entre meio de campo e ataque, desde que tenha tempo para se adaptar.

"Essa é a pergunta que todos fazem. Não tenho costume de jogar como centroavante fixo. Posso jogar como 'falso 9', posso jogar como jogador de beirada (de campo), fazer como um 'dez' ou um segundo atacante, desde que no dia a dia, nos treinamentos, faça essa função, que treine e possa aperfeiçoar", explicou Rafael Marques.

O atacante vestiu a camisa 15 em sua apresentação como reforço, depois de ter sido aprovado nos testes físicos e nos exames clínicos e assinado um contrato para defender a equipe cruzeirense até dezembro de 2018.

O jogador reconheceu que precisa ganhar ritmo, mas destacou que está bem fisicamente e já se colocou à disposição do técnico Mano Menezes para o próximo compromisso da equipe. O Cruzeiro voltará a campo no domingo, às 19 horas, na Ilha do Retiro, em Recife, diante do Sport, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão.