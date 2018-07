Reforço, Rodriguinho treina pela primeira vez no Grêmio

PORTO ALEGRE - Depois da derrota na final do Campeonato Gaúcho, domingo, o elenco do Grêmio ganhou folga na segunda e só se reapresentou nesta terça-feira iniciando a preparação para a estreia no Brasileirão, domingo, em Florianópolis, contra o Atlético Paranaense. Na primeira atividade da semana, os titulares só correram ao redor do gramado.

Antes do treino, o técnico Enderson Moreira se reuniu com o elenco na sala de conferência para uma conversa reservada que durou aproximadamente 30 minutos. Em seguida, os titulares que jogaram em Caxias do Sul iniciaram o trabalho regenerativo prévio à corrida ao redor do gramado e só Edinho foi trabalhar com os reservas. Barcos ficou na academia.

Os reservas treinaram fisicamente no gramado principal do Olímpico e depois participaram de uma movimentação em campo reduzido. A novidade foi a presença do meia-atacante Rodriguinho, contratado junto ao Corinthians.

REFORMULAÇÃO

Com o fim do Campeonato Gaúcho e da necessidade de um elenco repleto de jogadores, o Grêmio começa sua reformulação. Nesta terça-feira, o meia Marco Antônio, que estava em Porto Alegre desde 2011, fez exames médicos para ser reforço do Figueirense.