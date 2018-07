Reforço são-paulino, Denílson lamenta saída do Arsenal

"Jogarei no Brasil na próxima temporada, porque acho que será uma boa oportunidade para que eu possa atuar regularmente em um time de primeiro escalão. Saio com tristeza, porque tenho muitos amigos no Arsenal e todos sempre me apoiaram muito", declarou.

Com isso, Denílson, de 23 anos, voltará a defender a equipe que o revelou. Ele apareceu no São Paulo em 2005 e antes mesmo de ter destaque entre os profissionais acabou negociado com o Arsenal em 2006 por US$ 7,5 milhões. Há cinco anos na Inglaterra, o volante afirmou que continuará acompanhando os resultados do clube londrino.

A sua chegada também pode ajudar a repor possíveis perdas no São Paulo. O volante Rodrigo Souto, por exemplo, recebeu uma proposta de um clube do Catar e, como tem contrato apenas até dezembro, deve ser liberado. Há ainda chance do volante Casemiro sair, já que Inter de Milão e Roma, da Itália, estão interessados em levá-lo.

"Quero agradecer o clube e, claro, a torcida, que é muito especial. Estou focado em ir bem no Brasil na próxima temporada, mas estarei acompanhando os resultados do Arsenal. É um grande clube, com grande jogadores, com espírito de equipe e um grande treinador (Arsène Wenger). Desejo sorte a eles na próxima temporada", afirmou.