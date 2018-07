Reforço, Serginho chega ao Vasco falando em conquistar títulos

Mais novo reforço do Vasco, o volante Serginho foi apresentado neste domingo, em São Januário, logo após o triunfo dos reservas por 2 a 1 sobre o São Cristóvão em jogo-treino. Animado, o jogador declarou que chega ao clube, contratado por empréstimo de um ano, motivado a conquistar títulos.

"Eu particularmente sempre busco títulos em qualquer equipe que trabalho. Aqui não vai ser diferente. A meta do jogador é buscar coisas boas no futebol. Vou trabalhar em cima de conquistas. Sabemos da estrutura que o Vasco tem e nosso objetivo é buscar vitórias", disse.

Serginho defendeu o Criciúma em 2014 e vinha treinando no Atlético Mineiro até ser contratado pelo Vasco. Por isso, ele acredita que logo estará à disposição de Doriva, ainda mais que o treinador não poderá contar no início da temporada com o volante Guiñazú, lesionado. "Eu me apresentei dia 12. Desde lá já venho trabalhando. Mais uma semana já estou na minha parte física ideal para ajudar o professor Doriva", afirmou.

Além de Guiñazú e o recém-contratado Serginho, o Vasco também conta no seu elenco com os volantes Jonatas Paulista, Lucas, Sandro Silva e Victor Bolt - o meia Júlio dos Santos também pode atuar na posição.

A segunda-feira é de folga no Vasco, que se reapresentará na próxima terça-feira quando vai intensificar a sua preparação para a estreia no Campeonato Carioca, no próximo domingo, diante da Cabofriense, em Macaé.