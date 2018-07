Reforço, Sobis ganha aval para jogar 90 minutos pelo Fluminense

Depois de participar de um descontraído treino na manhã deste sábado, nas Laranjeiras, o atacante Rafael Sobis afirmou que está pronto para fazer a sua estreia pelo Fluminense neste domingo, quando a equipe receberá o Palmeiras, às 16 horas, em Volta Redonda, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sóbis garantiu que ainda não sabe se entrará jogando como titular, mas já ganhou aval para atuar durante todo o confronto diante dos palmeirenses. "O Rafael tem condições de jogar os 90 minutos. Mas, como ele estava parado há algum tempo, a maior dificuldade será a recuperação entre um jogo e outro, visto que entraremos em campo novamente na quarta-feira", afirmou Cristiano Nunes, preparador físico do Fluminense, lembrando que a equipe carioca terá o Atlético-MG pela frente, na 12.ª rodada, em Ipatinga.

Apresentado como reforço na última quinta-feira, Sobis teve a sua situação regularizada junto à CBF na sexta e agora acredita que o longo tempo sem atuar não o atrapalhará neste domingo. Ele não realiza um jogo oficial desde o dia 8 de maio, quando defendeu o Internacional, seu ex-clube, em um clássico contra o Grêmio.

"Apesar de não jogar há mais de dois meses, vinha treinando e me condicionando desde que soube do interesse do Fluminense. Não sei se vou começar jogando, mas estou aqui para ajudar no que for preciso. O (técnico) Abel (Braga) sabe o que é melhor para a equipe. O que importa é que o elenco é muito bom e o ambiente é descontraído. Fui recebido muito bem", comemorou.