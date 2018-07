Reforço, uruguaio Maxi Rodríguez faz primeiro treino no Vasco

O dia seguinte ao triunfo do Vasco por 2 a 0 sobre o Ceará, em São Januário, pela 15ª rodada da Série B, foi de trabalho para os jogadores. O elenco comandado pelo técnico Adilson Batista realizou um treinamento nas instalações do CFZ e a principal novidade foi a presença do recém-contratado Maxi Rodríguez.

Fora dos planos do Grêmio, o jogador, de 23 anos, está emprestado ao Vasco pelo clube gaúcho até o final deste ano e foi apresentado oficialmente no último sábado, 16. Agora, neste domingo, 17, Maxi Rodríguez acabou realizando o seu primeiro treinamento ao lado dos demais jogadores.

Martín Silva, Kléber, Douglas Silva, Fabrício, Marlon e Guiñazu correram em volta do gramado e apenas realizaram trabalhos físicos, acompanhados dos preparadores da comissão técnica. Enquanto isso, os demais jogadores fizeram um trabalho com bola, em que só podiam dar um toque, com o campo reduzido.

Depois, Adilson comandou um ataque contra defesa numa das metades do campo. O próprio treinador, Montoya, Maxi Rodríguez, Rafael Silva e Edmílson atacavam uma equipe formada por Diogo Silva, André Rocha, Anderson Salles, Luan, Henrique e Jhon Cley.

Os goleiros Jordi e Rafael Copetti trabalharam em separado com o preparador Carlos Germano. Já o meia Dakson, reclamando de dores em razão de uma pancada recebida no jogo com o Ceará, não treinou e será avaliado pelo departamento médico.

O Vasco volta a treinar na tarde desta segunda-feira antes de viajar para Brasília, local do jogo contra o Vila Nova, terça-feira, às 21 horas, pela 16ª rodada da Série B.