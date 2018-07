Reforço, volante Claudinei já treina no Atlético-MG Apesar de ainda não ter sido confirmado como reforço do Atlético Mineiro, o volante Claudinei participou do seu primeiro treino com bola pelo novo clube nesta terça-feira, na Cidade do Galo. Contratado junto ao América Mineiro, ele ainda espera a conclusão de alguns trâmites legais para ser apresentado como novo jogador alvinegro.