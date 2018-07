Reforço, Wellington Nem visita CT do São Paulo e encontra novos companheiros

Contratado junto ao Shakhtar Donetsk para defender o São Paulo por empréstimo até o final do próximo ano, Wellington Nem visitou o CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira. O jogador, que deverá realizar exames médicos nesta semana, só poderá começar a defender o time a partir de 2017, pois quando foi confirmado como reforço as inscrições para o Campeonato Brasileiro já haviam se encerrado.

O atacante de 24 anos de idade começará a treinar com os novos companheiros em breve e nesta sua visita ao CT foi recepcionado pelo presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e pelo diretor executivo de futebol do clube, Marco Aurélio Cunha.

Wellington Nem também reencontrou Bruno e Carlinhos, que foram seus companheiros de clube no Fluminense, pelo qual foi campeão brasileiro em 2012. Agora no São Paulo, o atleta chegou como primeiro reforço anunciado para 2017. Ele não estava sendo muito aproveitado em seu time na Ucrânia e espera reencontrar o bom futebol com a camisa são-paulina.

Atacante de velocidade, Wellington Nem chegará também para preencher no próximo ano a vaga de Kelvin, que deverá retornar ao Porto, de Portugal, após o fim de seu contrato de empréstimo com o time do Morumbi.

O novo reforço tricolor apareceu no CT da Barra Funda na atividade em que o time treinou visando o duelo contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileirão. Com 45 pontos e no 12º lugar da tabela, a equipe paulista apenas cumpre tabela para terminar de forma digna esta edição do torneio.