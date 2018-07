Reforço, Welliton faz treino físico no São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Welliton já treina com os companheiros no CT da Barra Funda embora ainda não tenha sido apresentado como reforço do São Paulo até o fim desta temporada. Nesta quarta-feira, o jogador, que aguarda sua regularização no BID, fez alguns exercícios sob a supervisão do preparador Sérgio Rocha e depois se dirigiu ao Reffis.

A assessoria de imprensa do clube informou que só pretende fazer a apresentação do jogador de 26 anos nesta quinta, quando ele deverá estar regularizado. Welliton chega do Grêmio após o clube gaúcho acertar com o Spartak Moscou sua cessão ao São Paulo - ele chegou a Porto Alegre no início do ano mas conseguiu marcar apenas dois gols em 19 jogos e sucumbiu diante da concorrência de Barcos, Kleber e Vargas.

O jogador pode inclusive fazer sua estreia já no fim de semana contra o Botafogo. Com Luis Fabiano e Aloísio suspensos e Ademilson ainda se recuperando de entorse no tornozelo, o novo camisa 37 concorre a uma vaga no ataque com Silvinho e Negueba. Osvaldo já foi confirmado entre os titulares por Autuori.

Curiosamente, uma gafe marcou a primeira aparição pública do jogador. O nome estampado na camisa estava com a grafia errada: "Wellinton" era o nome escrito, com um n a mais. O clube deve corrigir o erro para apresentá-lo.

ROGER CARVALHO

O zagueiro já faz a recuperação da cirurgia na coxa direita no Reffis e é outro que deve ser anunciado em breve. O São Paulo não se posiciona sobre o jogador e sustenta que ele primeiro precisa estar 100% fisicamente para ter sua contratação efetivada.