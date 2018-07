Reforços, Dátolo e Fernandinho treinam no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro tem engatilhados os dois primeiros reforços para o segundo semestre, quando disputará pela primeira vez o Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira, o meia argentino Jesus Dátolo e o atacante Fernandinho treinaram com o restante da equipe e devem ser apresentados à imprensa na terça.

O argentino havia rompido contrato com o Inter no fim da semana passada, quando negociava para reforçar o Atlético-MG. O time mineiro confia em conseguir inscrever o jogador a tempo para que ele seja titular contra o Bahia, nesta quarta, no Independência, pelo Brasileirão.

Por sua vez, Fernandinho já estava em Belo Horizonte desde a semana passada. O atacante também ainda não assinou contrato porque ainda restam trâmites burocráticos para serem definidos. Ligado à Traffic, empresa que o tirou do Barueri em 2010 e o colocou no São Paulo como vitrine, Fernandinho já havia deixado formalmente o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e assinado contrato com o Deportivo Brasil, clube ligado à Traffic.

Os dois chegam para ocupar espaço deixado por Bernard. Fernandinho, por ter características mais ofensivas e jogar aberto. Já o meia argentino pode também substituir Ronaldinho e atuar como segundo homem de meio-campo em caso da necessidade de uma formação mais agressiva.

A estreia de Dátolo é necessária porque Guilherme e Diego Tardelli não estão 100% fisicamente e Jô está na seleção brasileira. Guilherme foi liberado pelo departamento médico, após se recuperar de lesão muscular na coxa direita, mas ainda não treinou com bola nesta segunda. Tardelli, com dores na coxa, também foi cortado. Fernandinho ainda recupera a forma.