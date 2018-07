Reforços deixam Neymar confiante em tetra do Paulista

SANTOS - Grande estrela do Santos e do futebol brasileiro na atualidade, Neymar exibiu confiança, nesta quarta-feira, de que o seu time poderá conquistar um histórico tetracampeonato paulista neste ano. O atacante admitiu empolgação com o fato de o clube ter contratado reforços de peso, como Montillo e Marcos Assunção, e vê a equipe santista muito forte diante da concorrência pesada de rivais em grande fase, como o campeão mundial Corinthians e o São Paulo, que acaba de levar o título da Copa Sul-Americana.

Ao ser questionado sobre a chance de o Santos ganhar um tetracampeonato consecutivo que só foi conquistado pelo Paulistano, ainda na época do futebol amador, entre 1916 e 1919, o jogador enfatizou, em entrevista para a TV Globo: "É um título diferente, a caminhada é longa, mas temos um time bem montado, com grandes jogadores. O Santos sempre briga entre os melhores porque é um time grande. Com as contratações aumenta ainda mais a nossa chance (de ser campeão) e a gente tem tudo para fazer um ótimo campeonato".

Em sua apresentação oficial como reforço do Santos, na última segunda-feira, Montillo disse que espera poder ajudar Neymar a dividir mais responsabilidade no Santos. Na temporada passada, ficou clara a dependência do time pelo astro, que adotou um discurso político ao comentar o fato nesta quarta.

"O time nunca foi dependente de mim. Desde o ano passado há jogadores de qualidade aqui, só nos reforçamos. O ano é longo, há vários campeonatos e vamos precisar de todos os jogadores. O elenco todo tem chance de atuar", acredita o craque.

Neymar, porém, não escondeu a empolgação ao comentar o quarteto ofensivo que formou com André e os meias Montillo e Cícero, este último um outro reforço para a temporada, durante treino de preparação para o amistoso desta quarta-feira, às 20h30, contra o Barueri, no Pacaembu. "É uma formação muito forte, que vai dar muito trabalho no Campeonato Paulista", prevê. A estreia da equipe santista nesta edição da competição estadual será neste sábado, diante do São Bernardo, às 19h30, fora de casa.