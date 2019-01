Reforços destacam importância de São Paulo vencer torneio nos EUA

Na véspera de sua estreia na Florida Cup, contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, o São Paulo apresentou oficialmente nesta quarta-feira o volante Willian Farias e o atacante Biro Biro, em Orlando, onde a delegação está concentrada para a disputra do torneio amistoso. Por mais que um eventual troféu não tenha tanta relevância esportiva, a dupla destacou a importância de começar a temporada vencendo.

"O resultado talvez não seja o mais importante neste momento, mas é importante vencer esses duelos, que são grandes", disse Willian Farias, referindo-se também ao compromisso de sábado, diante do Ajax-HOL. "Até para medir força, ver como o grupo vai assimilar os jogos. Esperamos vencer todos", completou o volante, trazido do Vitória, onde foi bicampeão baiano (2016 e 2017).

Depois de sete contratações para 2019, o São Paulo vê o elenco inchar e a concorrência interna aumentar. Por isso os dois querem ganhar oportunidades o quanto antes. "Gosto de jogar muito pelas beiradas, tanto pela direita quanto pela esquerda. Estou para ajudar onde o professor precisar", afirmou Biro Biro, que estava no Shanghai Shenxin, da China. De acordo com informação do Globoesporte.com, o jogador ainda aguarda para ter condição de jogo, pois rescindiu o contrato de forma unilateral e há um processo em curso na Fifa.

"Vou disputar com atletas com lastro bastante grande. Estou aqui para buscar meu espaço, respeitando todos os atletas, as opções que o treinador vai tomar", disse Willian Farias.