Reforços do Corinthians passam por exames médicos antes de assinar contrato

O atacante Bruno Xavier e o meia Thiaguinho, ambos do Nacional-SP, passaram por exames médicos nesta segunda-feira e devem assinar contrato com o Corinthians na terça-feira. Os dois chegam por empréstimo até o fim do ano e com valor fixado para compra.

Ambos passaram por exames na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava e depois foram para o Hospital do Coração, onde completaram os testes. Os dois são agenciados por Fernando Garcia e chegam sem custos ao Corinthians.

Bruno Xavier, que pode jogar como atacante e meia, tem 21 anos e foi artilheiro da Série A-2 do Campeonato Paulista, com dez gols. Já Thiaguinho é meia e volante, também tem 21 anos e foi um dos destaques do time paulistano.

Quem também foi ao CT nesta segunda-feira é o atacante Roger. Ele acertou a rescisão de contrato com o Inter e também deve firmar acordo nesta terça-feira.

Outro reforço encaminhado no Corinthians é o meia Fassin, do ABC, mas ele só chegará ao clube em setembro. O elenco corintiano embarcou para a Argentina, onde enfrentará o Independiente, quarta-feira, às 21h45, pela Copa Libertadores da América.