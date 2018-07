Reforços do Flu exibem otimismo antes de estreia Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense se movimentou durante a parada do torneio em razão da disputa da Copa do Mundo. A diretoria, preocupada em reforçar o time, contratou o meia Cícero e o zagueiro Henrique. E ambos exibiram otimismo antes da retomada da competição. Cícero lembrou que conquistou o título da Copa do Brasil em 2007 pelo time das Laranjeiras e espera voltar a ser campeão pelo Fluminense.