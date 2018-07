Reforços do Vasco dizem estar prontos para estreia contra o Flamengo

Apresentados oficialmente nesta terça-feira pelo Vasco, o lateral-esquerdo Ramon e o volante Bruno Paulista garantiram que estão prontos para estrear direto no clássico com o Flamengo, no sábado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

"Estou pronto. Meus testes foram bons, só preciso de ritmo. Estou pronto se precisarem de mim", declarou Ramon. O lateral faz seu retorno ao time carioca, que defendeu entre 2010 e 2011. Depois disso, passou por Corinthians, Flamengo e times da Turquia, antes de fazer seu retorno a São Januário.

"Aprendi muito taticamente nesses anos. Eu queria ir para frente de qualquer maneira. Aprendi a me controlar. Hoje estou com 29 anos, a gente leva uns cascudos da vida, aprende a engolir mais sapos", comentou o lateral, em tom descontraído.

Bruno Paulista, que também já está regularizado na CBF, garantiu estar com preparo físico e ritmo adequados para ao menos ser relacionado para o clássico. "Estou preparado, bem fisicamente. O professor Milton (Mendes) está conversando comigo, e se ele optar por mim (no clássico) vou ficar muito feliz. Agora é colocar esses seis meses de treinamento em campo", avisou.

O volante foi apresentado após meses de trâmites burocráticos. O jogador de 21 anos havia sido contratado pelo Vasco no começo do ano. Contudo, o clube carioca vinha tendo dificuldades para regularizar o atleta, em razão de questões burocráticas com o Sporting - o time português detém os direitos econômicos do jogador. Bruno Paulista foi contratado pelo Vasco por empréstimo.

"Posso dizer que foram quase seis meses de espera e o meu desejo sempre foi o Vasco. Os que me acompanham nas redes sociais sabem do meu carinho pelo clube", declarou Bruno Paulista.

MAIS REFORÇOS - A apresentação oficial dos reforços contou com a presença de Eurico Brandão Miranda, vice-presidente de futebol. O filho do presidente Eurico Miranda revelou novas negociações para contratar jogadores para a sequência da temporada do Vasco. Contudo, evitou adiantar nomes.

"A gente continua atrás de um ou dois atletas para compor o nosso elenco. O que posso dizer é que a gente está no mercado", declarou o dirigente. "Estamos vendo Série B, Série A, atletas com contrato terminando na Europa. Tem uma lista de 30, 40 atletas monitorados. Não há nada de concreto, mas estamos conversando", avisou.