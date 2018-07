Reforços e tempo para treinar animam Inter para Gre-Nal O Internacional inicia na manhã desta terça-feira a preparação para o clássico com o Grêmio com boas razões para acreditar que pode se reabilitar da derrota por 3 a 0 para o Náutico, no último domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o time terá a semana inteira de preparação e deverá atuar reforçada diante do seu principal rival.