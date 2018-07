Reforços exibem motivação em chegada ao Atlético-MG Apresentados oficialmente nesta sexta-feira, os reforços do Atlético Mineiro esbanjaram motivação na Cidade do Galo. O meia-atacante Daniel Carvalho, o zagueiro Lima e o atacante Neto Berola estarão à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para a sequência do Brasileirão.