Reforços, Gerson e Pablo Marí fazem primeiro treino no Flamengo

Anunciados na semana passada como novos reforços do Flamengo, o meia Gerson e o zagueiro espanhol Pablo Marí fizeram na tarde desta segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, o primeiro treino com o elenco rubro-negro.

No dia inicial de trabalhos no CT do clube, os dois jogadores foram submetidos a testes físicos e depois foram ao campo para trabalhar com alguns dos seus novos companheiros de equipe. No caso, essa atividade foi realizada por atletas que não foram titulares na partida contra o Goiás, no último domingo, no Maracanã, onde o time carioca goleou por 6 a 1 no confronto válido pela décima rodada do Brasileirão.

Ainda não há uma data prevista para a estreia de Gerson e Pablo pelo Flamengo, sendo que eles ainda não foram regularizados na CBF para poder ficar à disposição do técnico Jorge Jesus. O meio-campista de 22 anos estava na Roma, foi formado nas divisões de base do Fluminense e assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2023. Ele foi adquirido por 11,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 49,8 milhões).

Já Pablo, de 25 anos, tinha vínculo com o Manchester City e firmou compromisso com o time rubro-negro até dezembro de 2022. Os direitos econômicos do atleta eram detidos pelo clube inglês, mas ele nunca entrou em campo pela equipe comandada por Pep Guardiola. O espanhol defendeu o La Coruña por empréstimo na última temporada europeia e o seu contrato com a equipe da Inglaterra se encerrou no último dia 30 de junho.

Enquanto os dois reforços trabalharam em campo com os reservas na tarde desta segunda-feira, os titulares que enfrentaram o Goiás realizaram apenas uma atividade regenerativa na academia do clube. A equipe iniciou a sua preparação para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã. No confronto de ida, na semana passada, os dois times empataram por 1 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba.