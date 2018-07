Reforços marcam e Atlético-MG vence jogo-treino

Outros dois reforços começaram a partida como titulares: Leandro Donizete e Danilinho. O técnico Cuca armou a equipe no 4-4-2, com: Renan Ribeiro; Carlos César, Rafael Marques, Réver e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete, Bernard e Escudero; Danilinho e André. Esta escalação deverá ser usada na estreia do Campeonato Mineiro, diante do Boa, neste domingo, às 17 horas, na Arena do Jacaré.

O Atlético-MG abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, com Escudero, após bom passe de André. Aos 26, Rafael Marques aproveitou uma confusão dentro da área para ampliar. No segundo tempo, já com a equipe reserva, Wesley marcou o terceiro. O placar só não foi mais elástico porque André perdeu um pênalti ainda na primeira etapa.

DUDU CEARENSE FORA - A notícia ruim desta quarta-feira ficou por conta do volante Dudu Cearense. Ele teve diagnosticado um estiramento muscular na coxa direita e foi confirmado como ausência para a estreia da equipe.