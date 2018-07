Reforços mostram otimismo na chegada ao São Caetano O São Caetano já voltou aos treinos para a disputa da próxima temporada, com oito novos jogadores integrados ao elenco do técnico Toninho Cecílio. E, no começo do trabalho no clube do ABC paulista, os reforços mostraram otimismo com os desafios de 2011.