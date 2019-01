Chegadas de Love e Boselli não assustam o artilheiro Gustavo no Corinthians

Artilheiro do Corinthians na temporada, com dois gols em três jogos, e do futebol brasileiro no ano passado, com 30 gols, o atacante Gustavo vive um começo de temporada especial. Após marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, neste sábado, o jogador deixou claro que vai lutar por seu espaço, apesar das chegadas de Mauro Boselli e Vagner Love.

"São jogadores qualificados, que estão chegando e ajudam a fortalecer o grupo. Eu venho procurando trabalhar bastante na semana e aproveitar as oportunidades que tenho, para estar mais firme na equipe", disse o atacante, em entrevista ao canal SporTV.

O argentino Boselli estreou neste sábado e chegou a atuar alguns minutos com Gustavo. Quanto a Vagner Love, ele foi anunciado pelo clube, mas ainda não há a confirmação de quando será apresentado, tampouco quando irá reestrear pelo clube. Assim, Gustavo vai se mantendo no time e começa a fazer com que as críticas sejam amenizadas.

Algo que tem conquistado o técnico Fábio Carille e parte da torcida é a dedicação do jogador em campo. Contra a Ponte, por exemplo, apesar da forte chuva, que aumenta o desgaste, o atacante corre, se movimentou e nos minutos finais foi para a área, ajudar o goleiro Cássio e sua defesa.

"O Fábio (Carille) gosta de marcação e isso vem muito de mim. Eu tenho garra, vontade e preparo físico para ajudar o time", completou o atacante.