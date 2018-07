Reforços pregam cautela no São Paulo após goleada A goleada do São Paulo por 4 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, ficou marcada pelo futebol ofensivo da equipe, mas também pela estreia de quatro jogadores: Cortês, Maicon, Rafinha e Edson Silva. E todos comemoraram a vitória e a boa impressão deixada no primeiro jogo da temporada.