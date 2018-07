Reforços prometem ajudar Vasco a voltar para elite

RIO - Dos quatro reforços anunciados pelo Vasco nesta terça-feira, dois já foram apresentados oficialmente: o zagueiro Anderson Salles e o atacante Rafael Silva, que fizeram sucesso recentemente ao conquistar o título do Paulistão pelo Ituano. Enquanto isso, o volante Fabrício, ex-São Paulo, e o meia Guilherme Biteco, ex-Grêmio, já se juntaram ao elenco vascaíno, mas serão apresentados apenas na sexta.

"É a maior oportunidade da minha vida. Vou procurar honrar a camisa do Vasco da melhor maneira possível. Irei procurar fazer o que vinha fazendo antes e buscar ajudar a colocar o Vasco no seu devido lugar", afirmou Anderson Salles, zagueiro de 26 anos que foi o artilheiro do Ituano no Paulistão, com seis gols marcados - é famoso pelas cobranças de falta.

Rafael Silva seguiu o mesmo discurso do companheiro, prometendo ajudar o Vasco a conseguir o acesso na Série B. "É um campeonato muito disputado e complicado. É até mais que a Série A. Penso que Série B não é o lugar de um clube da dimensão do Vasco. Não somos nós apenas que pensamos isso, mas todos os jogadores que já estavam aqui. Iremos trabalhar bastante para recolocar o Vasco no lugar onde merece, que é a elite do futebol nacional", avisou o atacante de apenas 23 anos.

"Fomos buscar dois atletas que chegam com um histórico recente vencedor. Eles possuem uma certa experiência em outros clubes. É motivo de orgulho saber que dois atletas que foram campeões paulistas recentemente fizeram a opção e a escolha pelo Vasco. O contrato deles é até o final de 2015. Esperamos que eles tenham uma vida longa dentro do clube", disse o diretor Rodrigo Caetano.