Reforços prometem justificar investimento do Palmeiras

O Palmeiras foi buscar na Série B os dois últimos reforços para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e nesta segunda-feira o clube apresentou o goleiro Jailson e o volante Washington. A dupla chegou tímida para a entrevista coletiva e apesar de admitir serem desconhecidos da torcida, disseram que vão justificar o investimento da diretoria na contratação deles.

"Tenho contrato só até o fim do ano e depende apenas de mim para dar conta do recado e mostrar porque o Palmeiras confiou em mim e me contratou", disse Washington, que veio do Joinville. "Sou um jogador rodado, tenho 33 anos e muita personalidade. Passei por equipes pequenas, mas provei o meu valor quando estava lá e sempre busquei o meu espaço", disse Jailson, ex-Ceará e com passagens por times do interior paulista como Ituano, Oeste e Guaratinguetá.

A dupla confessou estar tímida diante da grande movimentação de jornalistas para acompanhar a apresentação oficial e contaram que foram surpreendidos pelo interesse do Palmeiras em contratá-los. Os dois vestiram a camisa do Palmeiras, posaram para fotos e já treinam com o grupo desde a última semana. Ambos estão com a documentação liberada e podem estrear já na próxima quarta-feira, contra o Botafogo, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente sonha em jogar em time grande. Quando estava no Joinville tinha um objetivo de ir para a Série A e aqui estou", disse Washington, que deve ganhar espaço com as lesões dos volantes Renato e Eguren.

No caso de Jailson, a concorrência será grande, pois o Palmeiras conta para a posição de goleiro com Bruno, Fábio, Deola e Fernando Prass, que está em fase final de recuperação de uma fratura no cotovelo direito. "Na nossa posição, só um joga. Então temos que ficar espertos para aproveitar nossas chances", afirmou.