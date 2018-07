Reforços são regularizados e podem estrear pelo Botafogo nesta quinta

Os três jogadores tiveram o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quarta-feira. Além deles, o meia Gegê, que prorrogou seu vínculo com o clube, também teve o novo contrato regularizado e está à disposição do técnico Ricardo Gomes.

Dois deles provavelmente serão titulares nesta quinta. Gegê deve ser mantido na equipe. Já Victor Luis, contratado por empréstimo junto ao Palmeiras, deve fazer sua estreia na vaga de Diogo Barbosa, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora da partida.

Mas Geovane Maranhão e Marquinho também podem estrear, até pelo número de problemas na equipe. Além de Diogo Barbosa, o Botafogo não contará com Airton, poupado, Joel Carli, lesionado, Bruno Silva e Ribamar, suspensos.