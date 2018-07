Reforços se destacam e Manchester City avança na Copa da Liga Inglesa

Com quatro gols no primeiro tempo em um dia inspirado dos seus principais reforços, o Manchester City goleou o Sunderland por 4 a 1, nesta terça-feira. A vitória fora de casa garantiu o time do técnico Manuel Pellegrini nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

Os destaques da partida foram dois dos reforços mais caros da última janela de transferências da Europa. Kevin de Bruyne, que custou ao clube 55 milhões de libras (cerca de R$ 338 milhões), e Sterling, 49 milhões de libras (R$ 301 milhões), anotaram dois dos gols da partida.

Antes da dupla brilhar, contudo, Sergio Agüero abriu o placar, aos 10 minutos de jogo, em cobrança de pênalti. Aos 25, Sterling acionou De Bruyne, que bateu quase sem ângulo para ampliar a vantagem dos visitantes. Na sequência, aos 33, o City contou com ajuda da zaga do Sunderland. Vito Mannone marcou contra.

Ainda no primeiro tempo, os reforços inverteram os papéis e De Bruyne deu assistência para Sterling deixar sua marca, aos 36 minutos. Depois do intervalo, Ola Toivonen marcou o gol de honra dos anfitriões, aos 38 minutos.

Também nesta terça avançaram na Copa da Liga Inglesa o Aston Villa, o Stoke City, o Hull City, o Middlesbrough, o Everton e o Leicester City, na prorrogação, e o AFC Bournemouth, na disputa de pênaltis.

Confira o placar das partidas:

Sunderland 1 x 4 Manchester City

Aston Villa 1 x 0 Birmingham City

Fulham 0 x 1 Stoke City

Hull City 1 x 0 Swansea City

Leicester City 2 x 1 West Ham

Middlesbrough 3 x 0 Wolverhampton Wanderers

Preston North End 2 x 2 AFC Bournemouth

Reading 1 x 2 Everton