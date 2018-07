Reforços trazidos nesta temporada fazem ataque do Palmeiras evoluir

SÃO PAULO - Se o Palmeiras desfruta da tranquilidade de estar há 12 jogos invicto, deve agradecer aos reforços que chegaram este ano. Juntos, eles marcaram 17 dos 29 gols do time nessa sequência positiva e revitalizaram aquele que foi o segundo pior ataque do Brasileiro do ano passado.

O líder da Série B é o time que mais fez gols na competição e tem como artilheiros dois atacantes contratados em 2013: Alan Kardec e Leandro fizeram cinco gols cada. A última vez que o Palmeiras não balançou as redes adversárias foi justamente na derrota mais recente do time, o 1 a 0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, dia 8 de junho.

Inclusive nos últimos três jogos do time (Joinville e Paysandu, pela Série B, e Atlético-PR, pela Copa do Brasil) os cinco gols foram anotados por atletas novatos no elenco. “Nosso grupo é forte e unido. Os que chegaram este ano e quem já estava aqui estão se ajudando, e por isso os gols têm saído”, disse nesta quinta-feira o atacante Ananias, uma das peças do pacote de reforços trazidos pela diretoria para a temporada.

O camisa 27 pode ser novamente titular neste sábado, no jogo contra o Boa Esporte em Varginha-MG. O titular, Leandro, ainda sente dores nas costas. "Quero jogar, até porque só venho entrando mais no segundo tempo nos últimos jogos. Ainda não podemos pensar em priorizar competições. Temos um elenco forte, mas a Chapecoense está perto da gente na classificação", afirmou Ananias.