Reforços treinam entre os reservas em coletivo do Inter

O treinador manteve o time que vinha jogando no Brasileirão, com Dida; Gilberto, Juan, Ernando e Fabrício; Willians, Wellington, Jorge Henrique, Alan Patrick e D´Alessandro; Rafael Moura.

Durante o treinamento, porém, ele fez diversos testes, incluindo as entradas de Wellington Silva e de Luque, contratados junto ao Fluminense e ao Cólon (Argentina), respectivamente. Saíram Gilberto e Jorge Henrique, que ocupam a mesma faixa de campo que os reforços.

Neste domingo, o elenco do Internacional terá folga, como acontece sempre que há partidas da Copa do Mundo no Estádio do Beira-Rio. O elenco retoma as atividades na segunda para, na terça-feira, viajar para Florianópolis.

O Inter permanecerá em solo catarinense até o dia 6 de julho, para completar a preparação no CT do Parque Gigante até a véspera da reestreia no Brasileirão, marcada para o dia 17 de julho contra o Corinthians, em São Paulo.