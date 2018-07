Reforma no Beira-Rio tem 76,5% das obras concluídas

Neste momento das obras, os operários estão instalando parte da cobertura do estádio. Os módulos, divididos em quatro partes, já estão completamente instalados em dois trechos. "Com as primeiras estruturas metálicas completas já é possível visualizar a grandeza do projeto de modernização", diz o clube, em nota.

Ao todo, a cobertura do Beira-Rio contará com 65 módulos, que pesam 5 toneladas cada. A previsão de entrega é o mês de dezembro, assim como aconteceu com os demais estádios que ainda não estão prontos.